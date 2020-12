In Baarle-Nassau zijn zondagavond molotovcocktails tegen een woning gegooid in de Nassaulaan. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

Het incident vond omstreeks 21.50 uur plaats. Bij de politie kwam een melding binnen dat iemand flessen met een brandbaar goedje tegen de ramen van een woning zou hebben gegooid. De bewoners waren erg geschrokken en hebben aangifte gedaan.

De vlammen van het explosief hebben het pand zwartgeblakerd. De politie is op zoek naar getuigen, informatie of camerabeelden.