De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een zwaar beschadigde motor gevonden langs het water aan de Bronkruid in Breda. Bij het voertuig was niemand te bekennen.

De motor werd rond 00.15 uur aangetroffen. De politie en andere hulpdiensten zijn op zoek naar de bestuurder en hebben in de nacht van zaterdag op zondag ook in het water gezocht.

Rond 08.00 uur liet de politie weten dat er zowel in het water als in de omgeving niemand is aangetroffen. Hierdoor vermoedt de politie dat de bestuurder na het ongeval de benen heeft genomen.