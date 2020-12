De verwachte drukte tijdens de kerstdagen in de bossen en natuurgebieden rondom Breda is uitgebleven. In het Mastbos had de gemeente uit voorzorg eenrichtingsverkeer ingesteld aan de Huisdreef en de Bouvignedreef.

In het Mastbos, het Liesbos en Boswachterij Dorst was het gemiddeld druk tijdens de kerstdagen. In het Ulvenhoutse bos, het Markdal en de Chaamse bossen bleef het rustig.

Op de toegangswegen van het Mastbos had de gemeente eenrichtingsverkeer ingesteld. De gemeente had bij extreme drukte de Huisdreef helemaal kunnen afsluiten. Het bleef echter rustig.