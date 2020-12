Een politieachtervolging is in de nacht van vrijdag op zaterdag met een crash geëindigd op de Bavelseparklaan bij de Bavelse Berg in Breda. Een 33-jarige man uit Assen werd aangehouden.

De achtervolging begon rond 2.00 in de buurt van de Belgische grensovergang toen een bestuurder van een auto met een Franse kentekenplaat een stopteken van de politie negeerde.

Aanvankelijk leek de man te gehoorzamen omdat hij de politie volgde bij een afslag van een tankstation, maar hij reed vervolgens alsnog met hoge snelheid terug de snelweg op. Even later nam de bestuurder de afrit bij Rijsbergen, waarna hij met snelheden van ruim boven de 100 kilometer per uur door de bebouwde kom reed.

De auto crashte later achter de bioscoop Kinepolis aan de Bavelseparklaan in Breda. De bestuurder vervolgde zijn vluchtpoging vervolgens te voet, maar werd snel achterhaald door de achtervolgende agenten. De man bleek niet in bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Hij werd aangehouden en zit momenteel vast voor verder onderzoek.

Omdat er mogelijk meerdere mensen in de auto zaten, werd er een zoektocht op poten gezet. Brandweerlieden en politieagenten struinden zoekend door het gras, maar er werd verder niemand meer aangetroffen.