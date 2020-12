De gemeente Breda en Stichting Yeni ontkenden deze week bij de Raad van State met klem dat het de bedoeling is de oude moskee aan de Bouwerijstraat in de binnenstad open te houden, of om alsnog een gebedshuis in het oude politiebureau aan de Vlaanderenstraat mogelijk te maken.

De bedoeling is om achter het oude politiebureau, dat als islamitisch cultureel en educatiecentrum wordt gebruikt, een nieuwe moskee te bouwen. Dan gaat de oude moskee aan de Bouwerijstraat dicht en komen daar waarschijnlijk woningen. Omwonenden stapten naar de hoogste bestuursrechter, omdat ze overlast van de nieuwe moskee vrezen en denken dat de oude openblijft.

Rechter en staatsraad André Verburg gaf aan dat dat in de praktijk onrealistisch lijkt. Immers, de Turks-islamitische stichting Yeni wil juist af van het sterk verouderde gebedsgebouw aan de Bouwerijstraat. De raadsman van Yeni wees de Raad van State er op dat er ook niet voldoende moskeegangers zijn om meerdere gebedsruimtes open te houden.

Slopen en vervangen

Volgens de raadsman van de gemeente kon de vergunning voor het cultureel centrum, inclusief gebedsruimte op de verdieping, niet worden ingetrokken, omdat die tevens 66 parkeerplaatsen regelt. De nieuwe bouwvergunning regelt alleen het nieuwe moskeegebouw. De rest wordt in de oude vergunning geregeld.

De raadsman van Yeni gaf aan dat de eigenaar van het oude moskeegebouw een plan gaat indienen om het te slopen en te vervangen door woningen. Wel heeft de eigenaar toegezegd dat het gebouw open mag blijven totdat de nieuwe moskee klaar is. De Raad van State doet begin volgend jaar uitspraak.