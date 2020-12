Een inzittende van een auto is donderdagavond gewond geraakt bij een botsing op de Nieuwe Kadijk in Breda. Hij is met onbekend letsel in een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Twee auto's botsten rond 21.30 uur achterop elkaar. Dit gebeurde bij een oversteekplaats voor fietsers. Daarbij raakte een inzittende gewond.

Beide auto's zijn getakeld door een berger.