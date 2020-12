Een zeventienjarige jongen is in de nacht van woensdag op donderdag rond 2.20 uur met de auto van zijn moeder uit de bocht gevlogen op de Emerparklaan in Breda. De jongen heeft geen rijbewijs.

Hij kwam met de auto in de greppel terecht. De politie kwam tijdens het afhandelen van het ongeluk erachter dat de jongen geen rijbewijs heeft. De moeder had geen toestemming gegeven om de auto mee te nemen.

De moeder doet geen aangifte van joyriding. De jongen krijgt een proces-verbaal voor het rijden zonder rijbewijs.