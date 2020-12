Geen Komt Allen Tezamen op Kerstavond in Breda. Zowel de katholieke als protestante kerkgemeenten hebben besloten dit jaar geen publiek toe te laten bij de nachtmissen.

Belangstellenden kunnen wel thuis via livestreams de mis of dienst in hun kerk volgen en zich zo toch met elkaar verbonden voelen. De nachtmis in de H. Antoniuskathedraal in Breda begint vanavond om 20.00 uur.

De twee dagmissen op 25 december, om 8.00 uur en 10.30 uur, gaan wel gewoon door in de kathedraal. Iedereen die zich daarvoor heeft aangemeld, kan met de verzonden bevestiging gewoon naar de kerk komen. De viering van 10.30 uur is bovendien ook te zien via een livestream.