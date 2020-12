Stadsbeiaardier Paul Maassen geeft op Kerstavond een kerstconcert op het carillon van de toren van de Grote Kerk in Breda. Zo zal er met Kerst in de stad toch een kerstsfeer hangen, ondanks de afwezigheid van traditionele nachtmissen.

Het concert zal plaatsvinden tussen 23.15 uur en middernacht. Aansluitend zullen leden van Klokkenluidersgilde Breda de Breda-Nassauklok luiden. Dit is een eeuwenoude traditie, niet alleen in Breda, maar ook in andere steden. De klokken luiden zo het kerstfeest op feestelijke wijze in.

Het carillonconcert en het luiden van de klok hebben een wat soberder karakter dan normaal. Het programma zal vlak voor het concert op sociale media pas worden bekendgemaakt.