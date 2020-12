Aan de Backer en Ruebweg in Breda heeft dinsdagavond een auto-ongeluk plaatsgevonden. Een bestuurder verloor de macht over het stuur en belandde met zijn wagen in de vangrail. Een dame die in de passagiersstoel zat, raakte lichtgewond.

Het ongeluk gebeurde bovenop het viaduct van de A16 op de afslag Haagse Beemden - Prinsenbeek.

De bestuurder gaf aan dat hij bij het optrekken voelde dat de achterzijde van zijn auto uitbrak en dat hij dit niet meer kon corrigeren. De bestuurder kwam met de neus van zijn auto in tegenovergestelde richting te staan.

De dame werd ter plekke behandeld aan haar lichte verwondingen. Een rijbaan werd afgesloten zodat de hulpdiensten hun werk veilig konden verrichten. De auto werd getakeld door een berger.