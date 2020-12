Het bedrijf Livingprojects plaatste maandag in opdracht van de gemeente Breda veertig IBC-containers in de middenberm voor de watertoren op de Speelhuislaan. Zodra het donker is, verspreiden ze kleurrijk licht over de omgeving. Dinsdagavond gingen voor het eerst de lichten aan.

Het kunstwerk is een soort kleine aftrap van een groot bouwproject. Het deel van de Speelhuislaan waar de containers in het groen staan, is omgedoopt tot 'De Strip'.

Hier wordt in de nabije toekomst, als eerste in het Havenkwartier, een nieuwe woonwijk gebouwd. De Speelhuislaan wordt ter plaatse een 'verblijfsgebied'.

De containers zijn deels op enkele parkeerplaatsen gezet. Dit enerzijds om te voorkomen dat auto's het zicht op de kunst ontnemen.

Maar het is ook een bedoeld om automobilisten er vast aan te laten wennen dat er straks, als de werkzaamheden beginnen, minder parkeerplaatsen zijn in de Speelhuislaan. Tot die tijd kan de auto er nog wel gratis worden neergezet.

Wanneer de bouw start, is nog niet duidelijk. De lichtkunst blijft staan tot in het voorjaar.