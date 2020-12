Samen met andere vrijwilligers bouwt d 84-jarige Frans de Kanter al jaren de kerststal voor de parochie in Prinsenbeek. Mede vanwege deze jaarlijkse klus verraste burgemeester Paul Depla hem dinsdagmiddag met een lintje.

Depla reikte de onderscheiding uit bij De Kanter thuis. De ontvanger uit Prinsenbeek is nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dat de burgemeester bij hem thuis aan de deur stond, was voor De Kanter een complete verrassing.

De 84-jarige Bekenaar is nog altijd zeer actief. Hij zet zich al zo'n 45 jaar in voor de dorpsgemeenschap. Zo was hij jarenlang een vast gezicht bij de vroegere Hobbyclub Prinsenbeek.

Ook voor de lokale parochie zet De Kanter zich al jaren in. Naast het jaarlijks opbouwen van de kerststal in de kerk, wat hij samen met andere vrijwilligers doet, helpt De Kanter onder meer met het schoonmaken van het kerkgebouw. Tot slot zet de Bekenaar zich in als buurtzorg-vrijwilliger.