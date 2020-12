De locatie Langendijk van het Amphia Ziekenhuis in Breda wordt vanaf januari de plek waar tot 25 duizend

West-Brabantse zorgmedewerkers een prik krijgen tegen het coronavirus. Dat heeft de GGD West-Brabant dinsdag bekendgemaakt.

De eerste vaccinatieronde in deze regio begint maandag 18 januari. De GGD verwacht zo'n zes weken nodig te hebben om alle zorgmedewerkers in verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en thuiszorg met het coronavaccin van Pfizer en BioNTech te vaccineren. Dit is de doelgroep die volgens het RIVM is aangewezen om als eerste het vaccin toegediend te krijgen.

De inenting bestaat uit twee prikken, tussen beide inentingen zit een periode van drie weken. Om zorgvuldig en veilig te vaccins te mogen toedienen, krijgen medewerkers van de priklocatie vooraf een training en ontvangen ze gedetailleerde instructies rondom bereiding en toediening van het vaccin.

Met ingang van maandag 4 januari worden de eerste uitnodigingen verstuurd aan zorgmedewerkers. Wie een uitnodiging ontvangt, wat via de werkgever gaat , kan telefonisch een afspraak met de GGD maken. In een later stadium kan dat ook digitaal.