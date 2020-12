Enkele Bredase winkeliers en barpersoneel zijn maandag aan de slag gegaan als pakketbezorger voor winkels in Breda.

Toen vorige week bekend werd dat ook de winkels hun deuren moesten sluiten vanwege de lockdown, besloten de ondernemers om een eigen bezorgdienst op te zetten.

"Ik ga niet thuis zitten. We hebben gekeken waar behoefte aan is en dat is een bezorgdienst voor de Bredase winkels", zegt Gaston Creemers van kledingzaak Jean Bergé.

"De horeca trekt samen op met de winkeliers", aldus Nanda Koomans van café 't Hart van Breda. "We gaan samen spullen van Bredase winkels aan huis bezorgen, omdat je bij PostNL niet weet of ze erin slagen om alle pakjes op tijd te bezorgen. Bij ons weet je zeker dat je het dezelfde dag nog in huis hebt."

Het is volgens Koomans vooral een symbolische actie. "Het kost bijna meer dan dat het opbrengt. Gelukkig steunt de gemeente Breda ons met een vergoeding voor de bezorgers en voor de onkosten."

De ondernemers hopen dat Bredanaars de handschoen oppakken en vooral bij de lokale winkeliers producten bestellen.