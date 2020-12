Zeven Bredase culturele projecten kunnen rekenen op financiële steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.

Zo krijgt het Generaal Maczekmuseum 7.500 euro voor 'Herinnerdingen', een eigentijdse presentatie van de museumcollectie. Voor nieuwe muziek geïnspireerd op Nederlandse parken kan het Bredase trio Muditia, dat vorig jaar nog een Edison won, rekenen op een bijdrage van 2.500 euro.

De stichting Ocrum Muziek, de organisatie achter een jaarlijks festival voor klassieke muziek in Breda, wordt gesteund met 5.000 euro. Voor een documentaire die ze maken over Joods Breda, kunnen de filmmakers van Entrop&DeZwartFilms rekenen op een bijdrage van 7.500 euro.

Stichting Graphic Matters wordt bij de organisatie van het onderdeel 'Scriptorium' van het tweejaarlijkse festival voor grafisch ontwerp, gesteund met 10.000 euro. Voor een evenement vanaf de Grote Toren dat plaatsvindt tijdens de Cultuurnacht in maart krijgt de stichting Torenspektakel 3.250 euro.

Tot slot kan de stichting KOP voor het project Buitenspelen rekenen op een bijdrage van het Cultuurfonds van 2.500 euro. In totaal verdeelde het fonds in heel Brabant dit vierde kwartaal 221.290 euro over cultuurinitiatieven.