Een auto geparkeerd aan de Pastoor van Spaarnedonkstraat in Breda is in de nacht van zondag op maandag verwoest door een brand. Niemand raakte hierbij gewond.

De auto stond op een parkeerplaats toen buurtbewoners de brand om 1.50 uur ontdekten.

Buurtbewoners hoorden buiten verschillende geluiden en toen zij poolshoogte gingen nemen, bleek er een auto in brand te staan. De brandweer kwam snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.

Ook de politie was aanwezig en heeft onder meer onderzoek gedaan naar camera's die in de buurt zouden hangen. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Brandstichting wordt niet uitgesloten.