De bouw van een buurt voor 55-plussers en starters aan de Heikantsestraat in Prinsenbeek stelt de gemeente voor een dilemma, zo schrijft wethouder Paul de Beer (Stedelijke Ontwikkeling) aan de gemeenteraad.

De Beer is er een groot voorstander van dat omwonenden bij nieuwbouw in hun directe omgeving betrokken worden. De ontwikkelaars hebben het aanvankelijke plan aangepast, maar voor de omwonenden is het nog niet genoeg.

Het plan van Vastlab om 23 woningen op het weiland te bouwen, viel slecht bij de bewoners. Voor Vastlab was dat reden om het aantal woningen naar beneden bij te stellen: van 23 naar 20, naar 19, naar 16 nu. Ook zijn er geluidswerende maatregelen getroffen en is er extra groen in het plan opgenomen. "Maar de buurt blijft ontevreden en voelt zich niet gehoord", zegt De Beer.

De wethouder zit daarom met een dilemma, want hij wil het project ondanks te weerstand toch goedkeuren: "Participatie leidt vaak tot overeenstemming, maar helaas niet altijd", aldus De Beer.

Jan Hoppen van Vastlab zegt dat hij sinds de presentatie van de eerste plannen in 2018 al "flink heeft ingeleverd". Hij waardeert het dat de buren meedenken, maar nu wil hij verder.

"Ik ben altijd bereid om te praten over de vraag of we nog iets kunnen bereiken. Het zijn tenslotte mijn buren", zegt Hoppen. "Maar het is ook weer niet zo dat wij per se moeten doen wat de participatie oplevert. Zo werkt het niet."