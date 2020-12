Enkele gebieden om en nabij Breda hebben code rood gekregen. Vanwege de kerstvakantie is het extra druk in de Brabantse natuur.

Dat is terug te zien op de website van Visit Brabant, waar een druktemeter wordt bijgehouden. Die geeft code rood aan voor het Mastbos, Liesbos en de Boswachterij Dorst. Code rood betekent, zo valt bij de kaart te lezen, dat het beter is voor bezoekers om een ander natuurgebied op te zoeken om erop uit te trekken.

Mede daarom werd de Druktemeter van Visit Brabant in het leven geroepen. Mensen die erop uit willen, kunnen op de kaart via de Druktemeter zien waar dat het rustig is en waar het (te) druk is.

De Brabantse boswachters bepalen wanneer een gebied te druk is en geven dat door voor verwerking in het overzicht.