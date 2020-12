Bredase wethouder Marianne de Bie (Jeugd) ligt zwaar onder vuur. Ze is door de gemeenteraad naar huis gestuurd om haar voorstel voor Jeugdhulp te herschrijven. Een aantal fracties neemt het De Bie kwalijk dat ze de nieuwe regels voor de jeugdhulp nog voor de kerst "door de raad wilde jagen".

De wethouder wil een ‘kwaliteitsslag’ maken, maar ook bezuinigen. Zo wordt een informeel persoonsgebonden budget afhankelijk van het inkomen van ouders. Wie meer verdient dan 120 procent van het minimumloon loopt de kans dat steun achterwege blijft.

Het stuk voldoet aan alle wettelijke en juridisch eisen, maar leidde toch tot irritatie. CDA, SP en GroenLinks bleven worstelen met de verordening, ook omdat er steeds nieuwe wijzigingen in werden aangebracht. Daarom werd er donderdag geen besluit genomen. Er werd zelfs overwogen om een motie van afkeuring in te dienen, maar dat was niet nodig.

De wethouder heeft met een brief haar excuses aangeboden voor de gang van zaken.