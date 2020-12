De van geldverduistering verdachte Bredase jongerenwerker Hassan L. (36) en een bestuurder (34) zijn vrijdagmiddag vrijgelaten. Dat meldt de politie. De verdachten moeten zich op een later moment voor de rechter verantwoorden.

Hassan L. is voorzitter van een stichting voor jongeren en vicevoorzitter van een sportvereniging. Samen met een 34-jarige bestuurder werd hij dinsdag aangehouden omdat ze geld zouden hebben verduisterd. Het geld was formeel bedoeld voor sportimpuls en jongerenwerk in Breda-Noord.

Hassan L. staat bekend als een rolmodel voor de jeugd in Breda-Noord. Als jongerenwerker zet hij zich al jarenlang in voor de jeugd.

Justitie en politie doen verder onderzoek naar de zaak.