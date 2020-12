Voetbalclub NAC Breda heeft in samenwerking met de organisatie Swim to Flight Cancer Breda een actie opgestart. Op een ludieke manier vragen beide partijen zo aandacht voor kanker.

De actie heet Smoel op de Stoel. Geïnteresseerden kunnen voor 15 euro een foto van hun gezicht of van een vriend of familielid op een stoel in het Rat Verlegh Stadion plaatsen voor de wedstrijd van NAC Breda tegen Almere City op 29 januari 2021.

Van die 15 euro gaat 11 euro rechtstreeks naar KWF Kankerbestrijding. De overige 4 euro dragen bij aan de kosten die gemaakt worden om de foto op een stoel te bevestigen. De actie duurt tot en met 22 januari.

Met het initiatief wordt aandacht gevraagd voor de mensen die met kanker te maken hebben of eraan zijn overleden.