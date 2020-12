De gemeente Breda introduceert vanaf 1 februari 2021 een speciaal avondtarief voor parkeren in de parkeergarages. De gemeente wil hiermee uitgaanspubliek verleiden om de auto in de parkeergarages te zetten.

Bij de parkeergarages Concordiastraat, Chassé Parking, Barones, Turfschip en Prins kunnen automobilisten voor maximaal 5,50 euro tussen 18.00 en 9.00 uur parkeren.

Bij de Fellenoord/Gerardus Majella en Schorsmolen is het tot 1.00 uur betaald parkeren in plaats van 22.00 uur. Met het avondtarief en het verlengen van betaald parkeren in deze wijken wil de gemeente uitgaanspubliek verleiden om de auto in de parkeergarages te zetten. Hiermee wordt ook geluisterd naar de wensen van buurtbewoners.

Wethouder Greetje Bos vertelt dat de bewoners uit de Fellenoord/Gerardus Majella en Schorsmolen al lange tijd overlast ervaren van uitgaanspubliek dat in hun buurt parkeert. "We willen nu de zaken goed regelen voordat de horeca, poppodia, bioscopen en theaters straks weer de deuren openen. Met een aantrekkelijk avondtarief en de verschuiving van de tijd waarop gratis parkeren ingaat, bieden we de bezoekers van onze binnenstad een goed alternatief."