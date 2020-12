De politie heeft maandagavond op de A16 een man aangehouden na een achtervolging. De snelweg in de richting van Prinsenbeek naar Antwerpen was daarom tijdelijk afgesloten.

De aangehouden man is verdachte in een Rotterdams onderzoek en is volgens de politie vuurwapengevaarlijk. Hij sloeg op de vlucht toen agenten hem in een woning wilden arresteren.

Op een leeg stuk snelweg werden zijn banden beschoten, waarna hij kon worden aangehouden. Het arrestatieteam van de politie stond in zware pakken midden op de snelweg bij een auto. Daarachter vormde een file van stilstaand verkeer.

De politie wil verder nog weinig kwijt over de aanhouding. "We blijven op dit moment summier in het belang van het onderzoek." De woordvoerder van politie Rotterdam zegt op een later moment deze week meer informatie te kunnen delen.