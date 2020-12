Veel mensen in Brabant kiezen er maandagmiddag voor om nog even het centrum te bezoeken. Met als gevolg drukke winkelstraten, rijen voor winkels en volgeboekte kappers in onder andere Breda en Eindhoven.

Bij bouwmarkten en doe-het-zelf-zaken staan er ook rijen vol klussers. Wie immers de komende weken thuis wil klussen, verven of verbouwen, kan na vandaag niets meer in huis halen. Dat bracht veel mensen naar de Gamma in Eindhoven. Ook bij de Verfkampioen, een verfwinkel, staat een rij.

Ook in Breda heerst er een megadrukte in winkels. Zo staan er bij de Ikea lange rijen met mensen die snel nog wat willen halen. Zoals Petra en Eleonore uit Tilburg, die nog gauw even naar de Ikea in Breda zijn geweest om spullen te kopen voor Eleonore die op kamers gaat. ,,Morgen kan het waarschijnlijk niet meer, dus we hebben gauw wat gescoord.’’

Nu de woonwinkel hoogstwaarschijnlijk dichtgaat, moeten ze af van alle kerstbomen. Klanten krijgen daarom vandaag een gratis boom bij hun aankopen.