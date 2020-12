De brandweer is in de nacht van zondag op maandag uitgerukt voor een brand in een pand aan de Frankenthalerstraat in Breda.

De brand is volgens getuigen in een loods ontstaan, waarna de vlammen oversloegen naar een naastgelegen woning.

Drie personen die in het huis lagen te slapen, werden op tijd wakker en zijn veilig uit het pand gekomen, meldt de politie.

De Kapittelweg en de kruising van de Nieuwe Kadijk met de Oosterhoutseweg zijn tijdelijk afgezet om de brandweer de ruimte te geven.