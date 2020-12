Een deelscooter is in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgebrand aan de Willem van Oranjelaan in Breda. De scooter is vermoedelijk in brand gestoken. Niemand raakte bij de brand gewond.

Naast het voertuig lagen twee flessen met brandbaar spul, eentje met wasbenzine en een fles met ammonia.

Orde en Handhaving kwam zaterdagochtend ter plaatse om foto's te maken. Een bus van de gemeente heeft de resten van de scooter opgehaald.

De deelscooters zijn al langere tijd voer voor discussie. De een vindt het een "groen onding", de ander ziet het als dé oplossing voor auto's in de stad. Maar bovenal worden ze in heel Brabant veel gebruikt.