Tientallen boeren met zo'n vijftien tractoren demonstreren vrijdagavond voor het distributiecentrum van Jumbo op het bedrijventerrein IABC in Breda.

De aanwezige boeren blokkeren met hun tractoren niet de in- en uitgang van het terrein. Vrachtwagens van de grootgrutter kunnen nog wel het terrein op en af. De boeren protesteren niet tegen het stikstofbeleid, maar tegen de te lage prijzen die zij krijgen voor hun waar.

Naast Breda protesteerden zij vrijdagochtend vroeg ook bij een distributiecentrum van Jumbo in Woerden en sinds de middag staan er ook enkele boeren bij het distributiecentrum in Veghel. Het is niet duidelijk wie de actie georganiseerd heeft. Zowel Farmers Defence Force als ZLTO benadrukt niet de organisator te zijn.