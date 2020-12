Een rij van dertig indrukwekkende portretten is deze maand te zien in Park Valkenberg in Breda. Het is de campagne 'Wij... doorbreken de cirkel van geweld', waarin oud-slachtoffers én plegers van geweld vertellen hoe zij agressie binnen hun relatie wisten te stoppen.

Op elke foto staat iemand die te maken kreeg met huiselijk geweld, seksueel misbruik of kindermishandeling. Zij zijn geportretteerd met de persoon die hen de cirkel van geweld hielp te doorbreken. Het doel is om het thema bespreekbaar te maken en taboes te doorbreken.

Wethouder Greetje Bos is blij met de komst: "Geweld in relaties komt voor in alle lagen van de bevolking. Het is dapper dat deze mensen zichzelf laten zien in deze expo. Hun ervaring en verhalen móeten we met elkaar delen."

De expositie is tot 30 december te zien in het Bredase Valkenburg. Vanaf 5 januari is de tentoonstelling zichtbaar in Oosterhout.