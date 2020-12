Een jongen op een fiets is vrijdagochtend gewond geraakt toen hij in botsing kwam met een auto op de Loevesteinstraat in Breda. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde nabij de Zwijnsbergenstraat. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. De voorruit van zijn auto raakte zwaar beschadigd. Een berger heeft het voertuig getakeld. Het kruispunt was op dat moment tijdelijk afgesloten voor het overige verkeer.