Burgemeester Paul Depla van Breda gaat gericht achter de "raddraaiers" aan die verantwoordelijk zijn voor vernielingen, intimidaties en het gebruik van illegaal vuurwerk. "We willen de dirigenten van de overlast uit het spel halen."

Sinds 20 oktober zijn er bij de gemeente 1.056 meldingen van vuurwerkoverlast binnengekomen. Deze maand waren het er tot nu toe 117 en het lijkt er op dat de overlast enigszins afneemt.

Toch verwacht burgemeester Depla dat Breda, maar vooral de Hoge Vucht, nog niet van de problemen af is. De burgemeester heeft daarom een aanpak opgesteld waarbij niet alleen de aandacht wordt gericht op de hare kern van de overlastgevers, maar waarbij ook nadrukkelijk de hulp van de "goedwillende" bevolking wordt ingeroepen. "Wij nodigen mensen uit om onze ogen en oren in de wijk te zijn. Soms zie je rare dingen, durf die te melden", zegt Depla.

Elke melding komt terecht in een speciaal registratiesysteem. Daarmee kan tot op straatniveau worden gevolgd waar de overlast zich voordoet. "Op basis van die gegevens kunnen we gericht handhaven. Het vergroot de kans dat we overlastgevers op heterdaad betrappen."

Extra handhavers

De reguliere bezetting van 40 boa's wordt versterkt met acht extra handhavers. Die worden verspreid over de stad ingezet, maar de Hoge Vucht krijgt nadrukkelijk de aandacht. Daar is het bij de vorige jaarwisseling helemaal uit de hand gelopen. Op dit moment is het een van de wijken waar de vuurwerkoverlast het zwaarst wordt gevoeld. Overigens worden ook Brabantpark, Heusdenhout, Overakker en in iets mindere mate Tuinzigt en Westerpark lastig gevallen door vuurwerkvandalen.

Rondslingerende kerstboom

Om te voorkomen dat jongeren met vuurwerk de straat opgaan, worden alternatieve bezigheden aangeboden onder de noemer Winter Chills. Verder wordt in de gaten gehouden of er geen bouwketen, dixi's, pallets, rondslingerende kerstbomen of ander materiaal te vinden is dat een doelwit kan zijn voor vernielingen.