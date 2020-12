Bredase ondernemers zijn een steunactie begonnen voor de lokale horeca. Bredanaars kunnen bijvoorbeeld een voucher krijgen voor een kop koffie of een hotelovernachting met diner, voor wanneer de horeca weer open mag.

Het initiatief komt van het Ondernemersfonds Breda, dat woensdag door de hele stad de Bredase vlag en posters ophangt. "Ondernemers bepalen zelf hoe ze aan de actie deelnemen. Klanten die een een bepaald bedrag besteden, kunnen bijvoorbeeld vouchers krijgen voor als de horeca weer open gaat en daar zitten soms forse bedragen bij", aldus bestuurslid Gaston Creemers

"We willen de horeca steunen. We hebben er zelf ook baat bij als de horeca weer open is. Dan komen er meer mensen naar de stad", zegt Creemers.