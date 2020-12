Een maaltijdbezorger op de fiets is dinsdagavond op de kruising van de Nassausingel met de Nassaustraat in Breda gewond geraakt toen hij in botsing kwam met een auto.

Het slachtoffer was onderweg om een maaltijd te bezorgen, totdat hij in botsing kwam met een auto. Wie er geen voorrang verleende, is onduidelijk.

De fietser, die pijn aan zijn been had, is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie onderzoekt het ongeluk.