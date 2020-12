Een vijftienjarige jongen is zondagavond aangehouden aan de Vinkstraat in Breda. De jongen wordt er van verdacht twee jongens uit Sleeuwijk, van zestien en zeventien jaar, te hebben bedreigd tijdens een straatroof in de stad.

Een van de slachtoffers had via sociale media contact gehad met een jongen die een specifiek paar schoenen te koop aanbood. Eenmaal op de afgesproken plek aangekomen, een pleintje met garageboxen in de wijk Belcrum, werden de kopers door drie jongens omsingeld en beroofd.

Dat gebeurde rond 17.30 uur. De slachtoffers werden met wapens bedreigd en moesten hun tassen afgeven. De politie kwam snel ter plaatse en ging met diverse eenheden op zoek naar de daders.

Tijdens die zoekactie werd op de Vinkstraat een vijftienjarige jongen als verdachte aangehouden. Hij wordt in verzekering gesteld. De recherche stelt een onderzoek in naar de andere betrokkenen.