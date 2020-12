Drie mannen hebben maandagavond iemand beroofd bij een verkoopafspraak op de Koekoekstraat in Breda. Ze dreigden daarbij met een wapen, laat de politie Zeeland-West-Brabant weten.

Volgens de politiewoordvoerder gebeurde de beroving op de openbare weg, nabij de kruising van de Koekoekstraat met de Vinkstraat. Het slachtoffer dacht naar een verkoopafspraak te gaan, maar trof drie mannen aan. Zij dreigden met een wapen.

Het drietal is te voet gevlucht en is mogelijk nog gewapend. Het is vooralsnog onduidelijk wat hun buit is. Er raakte niemand gewond.

Eind november werden drie mensen uit Oosterhout ook beroofd bij een verkoopafspraak in die plaats. Ze hadden de afspraak gemaakt op internet en werden in de val gelokt.