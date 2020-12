Een geparkeerde auto is in de nacht van zaterdag op zondag verwoest door brand aan de Rombout Keldermansstraat in Breda.

De brandweer kreeg rond 4.00 uur een melding over de brand en kwam snel ter plaatse. Brandweerlieden konden niet voorkomen dat de auto in vlammen opging.

De politie heeft ter plaatse diverse buurtbewoners gesproken en onderzoek gedaan. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. Brandstichting wordt niet uitgesloten.