Een fietser is zaterdagmiddag met een auto in botsing gekomen bij de fietsoversteek aan de Weidehek en de Achter Emer in Breda. Hierbij raakten de fietser en zijn bijrijder gewond.

De slachtoffers zijn per ambulance onder begeleiding van een politiewagen met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar is niet geland.

De politie sloot het hele kruispunt af voor onderzoek. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.