Wél naar de nachtmis, maar met maximaal dertig kerkgangers, en geen koor dat het stemmige Stille Nacht ten gehore brengt. Daartegenover staat dat geen enkele parochie in het bisdom heeft besloten om de nachtmis en andere kerstvieringen niet door te laten gaan. Dat meldt het bisdom Breda.

"Kerstmis is té belangrijk om over te slaan", aldus de woordvoerder van het bisdom, Marc de Koning. "Wij adviseren parochies om Kerst juist wel te vieren. Het kán ook. Er is een landelijke campagne opgestart om mensen daarop te wijzen. Vier Kerst, desnoods via een livestream."

Samenzang

Strikt genomen zouden meer dan dertig kerkgangers een viering mogen bijwonen. Ook is er geen verbod om te zingen.

De Rooms-Katholieke bisschoppen hebben hun parochies echter gevraagd toch niet meer dan dertig mensen toe te laten in de kerk, geen koren te laten zingen en geen samenzang te houden. Dat betekent niet dat er niet gezongen wordt tijdens Kerst: maximaal vier zangers mogen een viering opluisteren.

Dertig

Het bisdom Breda adviseert parochies om zich aan die regels te houden, ondanks het feit dat sommige parochies graag anders zouden willen. "Ze hikken aan tegen die dertig, vragen of ze er niet meer mogen ontvangen. Maar we hebben te maken met een kwetsbare doelgroep. De plaats van de eredienst moet geen plaats van besmetting worden", zegt Marc de Koning, woordvoerder van het bisdom Breda. "Daarom volgen we de landelijke adviezen."

Dat betekent dat maximaal dertig bezoekers per dienst, die tevoren wel een zitplaats moeten hebben gereserveerd. De Koning: "Dertig personen is wel heel weinig. Ik zie parochies die dat met meerdere missen proberen op te vangen. Maar ook dat zorgt voor vragen, want hoeveel tijd moet er tussen twee vieringen zitten om de lucht te kunnen verversen? Dat verschilt per kerk."

Luchten

De Rooms-Katholieke kerk adviseert om tussen vieringen minimaal twee uur te laten, waarin de kerk kan worden gelucht. Heteluchtverwarming moet tijdens de viering uit. Daarnaast wordt gehamerd op de anderhalvemeterregel, handen ontsmetten en het dragen van een mondkapje. Dat laatste is geen verplichting, aangezien een kerk geen publieke ruimte is.