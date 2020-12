Bij Terheijden heeft woensdagavond een mogelijke ontvoering plaatsgevonden, meldt de politie.

Omstreeks 18.20 uur werd er op de A59, ter hoogte van knooppunt Zonzeel, een taxi klemgereden. De passagier zou vervolgens uit het voertuig zijn getrokken en in een zwarte Porsche Cayenne zijn geduwd.

Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Hij of zij zou, volgens de politie, door de taxi zijn opgepikt op het station in Helmond.

De taxichauffeur stopte tijdens de rit bij een Shell tankstation op de A58 in Rijen waar het slachtoffer, in een ander voertuig, met een of meerdere personen sprak. Wie dat zijn, wil de politie graag weten.