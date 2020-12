De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een feest stilgelegd in een woning aan de Ginnekenweg in Breda. In het huis waren 27 bezoekers aanwezig.

Verschillende mensen maakten een melding van geluidsoverlast. Ze verklaarden volgens de politie dat er in de woning een feest gaande was en dat de coronaregels daarbij niet werden nageleefd. Die informatie bleek inderdaad te kloppen.

"De bezoekers stonden te dicht bij elkaar", meldt politieteam Markdal. "Blijkbaar snapten zij de coronaregels nog steeds niet. Hoe vaak moet het nog aangegeven worden. Blijf thuis, geen feesten, 1,5 meter."

Er zijn diverse bekeuringen uitgedeeld.