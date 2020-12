Aan de Nieuwveerweg in Prinsenbeek in Breda is dinsdagochtend een auto te water geraakt. De bestuurder wist het voertuig te verlaten.

Wat er precies is gebeurd aan de Nieuwveerweg, is nog onduidelijk. Verschillende hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse.

De traumahelikopter landde bij het water. De bestuurder is meegenomen door een ambulance.