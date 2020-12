Zowel aan de Wilderen als aan de Vestingstraat in Breda heeft maandagavond brand gewoed. Een auto en een bestelbus raakten flink beschadigd.

De brandweer werd maandag rond 23.00 uur gewaarschuwd over een autobrand aan de Vestingstraat. Een bestelbus vatte hier door onbekende reden vlam.

Rond 23.40 uur kwam een melding binnen van een autobrand aan de Wilderen. Ook hier was de brandweer snel ter plaatse, maar brandweerlieden konden niet voorkomen dat de auto geheel uitbrandde.

De politie onderzoekt beide branden en probeert de oorzaak te achterhalen. In beide gevallen wordt brandstichting niet uitgesloten. Of beide branden iets met elkaar te maken hebben, is niet duidelijk.