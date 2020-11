In het Bredase park Valkenberg gaan deze week duizenden tulpenbollen de grond in. Samen vormen ze in maart, april en mei een enorme rode pijl. Wijzend richting de Bredase binnenstad. Als vrolijke oproep aan toeristen: in Breda moet je zijn dit voorjaar.

Het is een initiatief van de Keukenhof, VisitBrabant en Breda Marketing. Samen staken ze de koppen bij elkaar. Wilden, juist na het moeilijke coronajaar, de lente positief aftrappen.

Zo kwam het idee van de bloemenzee. Leuk voor de Bredanaars. Maar meteen ook een lokkertje voor een bezoek aan de Keukenhof. En een boodschap aan alle (buitenlandse) toeristen: kom weer volop genieten van al het moois dat Nederland te bieden heeft.

De pijl, die is gebaseerd op het logo van VisitBrabant, wijst trouwens niet voor niets straks richting het historische stadshart van Breda. Daar zijn talloze monumenten die samen het verhaal van de Nassaus vertellen. En daarmee ook gaan over de oorsprong van Nederland.