Een dronken automobilist heeft zondag rond 16.15 uur twee fietsers aangereden op de kruising van de Nieuwe Kadijk met de Biesdonkweg in Breda. Een van de twee fietsers raakte daarbij zwaargewond.

Zij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De 28-jarige automobilist is aangehouden voor rijden onder invloed en betrokkenheid bij een ernstige aanrijding. Ook de andere fietser is naar het ziekenhuis vervoerd.

Een gedeelte van de kruising was enkele uren afgezet vanwege het politieonderzoek. De politie is op zoek naar getuigen. Hoewel er veel omstanders waren, heeft nog niemand zich bij de politie gemeld als getuige.