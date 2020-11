Na dit weekend is er op de Veilingkade in Breda gratis kunst te bewonderen van jonge, aanstormende of nog onbekende makers. De werken zullen vertoond worden in een etalage van één van de panden in de straat.

Sinds 1995 bestaat het project van de Bredase stichting IDFX, met als doel om studenten van de Bredase kunstacademie St. Joost een podium te geven om hun talent te laten zien.

De etalage stond tot 2014 in het oude stadion van NAC Breda. Daarna werd geen nieuwe bestemming gevonden. Slechts één keer werd er nog een expositie gegeven in het nieuwe stadion, blikt Dorien Eggink van IDFX terug.

Nu komt dan toch eindelijk de etalage terug. "Niet meer in het station, maar wel op een andere topplek", stelt Eggink. "De Veilingkade is een stukje Breda dat zich langzaam aan het ontwikkelen is tot een echte boulevard. Helemaal sinds er een brug over de haven ligt, zie je hier steeds meer mensen lopen."