De Voedselbank in Breda heeft vrijdag 4.000 mondkapjes van de gemeente gekregen. Vanaf 1 december wordt het verplicht om een mondkapje te dragen in openbare ruimten.

Wethouder Boaz Adank (Armoedebestrijding) leverde de eerste lading mondkapjes vrijdag af aan de Koele Mei in Breda. De mondkapjes zijn stuk voor stuk met de hand gemaakt door de medewerkers van ONS label. Het beschermingsmiddel zal de komende dagen verstrekt worden aan de minima die een beroep doen op de Voedselbank in Breda

Vanaf dinsdag 1 december riskeer je een boete van 95 euro als je zonder mondkapje een winkel, benzinestation, school, kapper en andere contactberoepen, museum, muziekzaal of theater binnenstapt. De verplichting geldt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Om minima tegemoet te komen verstrekt Gemeente Breda aan hen gratis mondkapjes via de Voedselbank.

Herbruikbare mondkapjes

Adank: "Het laatste wat we willen is dat mensen moeten bezuinigen op hun gezondheid en veiligheid. Het aanschaffen van mondkapjes is voor inwoners met een laag inkomen toch een extra financiële belasting. Daarom hebben we er in Breda voor gekozen om voor hen uitwasbare en dus herbruikbare mondkapjes te laten maken, om hen in die kosten tegemoet te komen. Zeker nu de mondkapjes verplicht worden. Ik vind het ook mooi dat we het laten produceren van de mondkapjes hebben kunnen onderbrengen bij de sociale coöperatie ONS label. Zo is het weer op een mooie manier samengebracht"

Het uitdelen van de mondkapjes wordt door de Voedselbank georganiseerd op haar drie uitgiftepunten in de stad. Op de Koele Mei is dit op 27 november, op de Heksenwiel 2 december en op 3 december op de locatie in de Heuvel.