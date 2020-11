Het aanhoudende vandalisme in de Bredase wijk Hoge Vucht jaagt de bewoners de stuipen op het lijf. In de nacht van donderdag op vrijdag werd een bushokje vernield aan het Groenendijkplein.

Twee grote ruiten liggen eruit, evenals een deel van het dak van het bushokje. Ook de stoep ervoor is deels zwartgeblakerd.

Enkele dagen geleden moest een ander bushokje het al ontgelden in een stroom van vernielingen en vandalisme in Breda-Noord. Daarnaast werden eerder deze week onder andere een mobiel toilet en een trafohuis slachtoffer van de vernielers. De kostenpost loopt al gauw in de tienduizenden euro's, en dat terwijl er nog geen enkele aanhouding is verricht.

Bewoners zitten met de handen in het haar. "Toen de knallen afgelopen nacht maar niet ophielden, keek ik rond 3.30 uur uit het raam en zag dat het bushokje in brand stond. De vlammen sloegen om zich heen", aldus een omwonende van het plein. "Wij zijn het zat! Onze buurt is onleefbaar. Al dagen slapen wij amper. Dit is een noodkreet. Het moet stoppen!"