Vrijdagochtend is in Breda een fietser aangereden door een auto. Daarbij is de fietser gewond geraakt.

Het ongeval vond plaats op het kruispunt Kruisvoort met de IABC. De automobilist kwam met de schrik vrij, de fietser is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

De toedracht van het ongeval is niet bekend.