Tegen de verdachten van een brute woningoverval bij een familie in Ulvenhout in de zomer van 2017 is in hoger beroep tien jaar gevangenisstraf plus tbs geëist. Dat maakt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag bekend.

Cengiz Khan, bijgenaamd 'Kees' M. (25) uit Breda en Johannes M. (22) uit Vlissingen pleegden hun daad gewapend met tiewraps, ducttape, een spuitbus en een honkbalknuppel. Een slachtoffer liep blijvend hersenletsel op. De twee - inmiddels 24 en 27 jaar oud - werden eind 2018 al veroordeeld tot acht jaar cel en tbs. Dat was lager dan de eis van 12 jaar, omdat de rechtbank de behandelingen snel wilde starten.

De advocaat-generaal eist nu een gevangenisstraf van tien jaar en tbs met dwangverpleging. "Zelfs met zes personen in je eigen woning heb je het nakijken als er twee mensen met bivakmutsen op en gewapend met een knuppel binnendringen en fors geweld toepassen. Dan heb je niets meer in te brengen."

Wat gebeurde er?

De bewoner van een huis aan de Dorpstraat in Ulvenhout werd tijdens de overval genadeloos hard met een knuppel op zijn hoofd geslagen. De vijftiger liep blijvend hersenletsel op, kan nooit meer werken en is voor altijd zijn reukvermogen kwijt. Ook zijn vrouw en kinderen ondergingen zware mishandelingen. "Papa lag met zijn hersenen ingeslagen in een hele plas bloed. We dachten allemaal, papa is dood", zeiden ze daar eerder over.

Een traumatische ervaring. De 23-jarige zoon, die de betreffende avond thuis was, werd door de daders uit zijn slaapkamer getrokken, vastgebonden en geslagen met de knuppel waaraan het bloed van zijn vader kleeft. In totaal werden zeven familieleden slachtoffer van de excessief gewelddadige overval. Dat allemaal voor een buit van zo'n duizend euro en de auto van de familie.