Verschillende vernielingen zijn in de nacht van woensdag op donderdag verricht in de Bredase wijk Hoge Vucht. Daarbij zijn een aantal vuilnisbakken vernield, evenals een bushokje.

Het bushokje werd kapot geslagen en de vuilcontainers in brand gestoken. De vernielingen begonnen in de Alfred van Huffelstraat, daarna volgden kliko's in de Cornelis Joosstraat, Vervierstraat, Alard Duhamelstraat, Tongerenstraat en Kortrijkstraat. In die laatste straat liep een stroomhuisje van Enexis schade op, omdat meerdere brandende kliko's daar tegenaan stonden.

De brandweer is tussen 1.00 uur en 3.45 uur op meerdere plaatsen in actie gekomen. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.