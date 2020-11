De A58 in de richting van Tilburg is woensdagavond korte tijd afgesloten geweest als gevolg van een ongeval bij Breda. De rijbaan was afgesloten tussen knooppunt Galder en Ulvenhout.

Het ongeval gebeurde kort voor 18.00 uur. Verkeer werd aangeraden om te rijden via de A16, de A59 en de A27.

Even voor 18.30 uur werd de snelweg weer vrijgegeven voor het verkeer. De afrit is nog wel dicht.